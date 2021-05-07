Алан Бадоев рассказал о разводе с Жанной и признался, что ревновал ее

Алан и Жанна Бадоева поступили, как мудрые люди – когда их страсть угасла, они решили разойтись, чтобы дети не видели их ссор. Однако это далось им очень трудно, рассказал Алан в интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина».

«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры. У нас дети — они не должны это видеть. Они должны видеть только любовь. Мы входили в этот брак через невероятную дружбу. Нам было важно остаться друзьями и для детей, и для себя», – признается он.

Алан Бадоев стал не только супругом для Жанны, но и отцом для ее сына от первого брака. В браке у них родилась дочь, и Бадоев очень любит детей. Кроме того, он очень уважает свою бывшую супругу и отмечает, что она многое ему дала.

«Жанна — тот человек, который полностью поменял мою жизнь, научил меня, как надо жить. Эта женщина вдохнула, наверное, половину всего, что можно увидеть в Алане Бадоеве. Она человек, которому мне хотелось подражать во всем, в легкости бытия».

Алан признался, что даже ревновал Жанну к новым возлюбленным, хотя ничего такого в этом не видит.

«Если ты очень сильно любишь человека, пусть даже не как свою женщину, ты все равно ревнуешь. Один появился, думаешь: «Вот хряк! Ладно продержишься два месяца». Я ей тоже говорил: «Ну что ты выбрала? Мне стыдно! Ты хочешь меня убить этой безвкусицей? Что за тапочки на нем?». Она смеялась».