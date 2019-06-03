Без мейкапа и фотошопа: новое фото постаревших звезд «Беверли-Хиллз, 90210» в купальниках обсуждают в Сети

Яркое солнце и горячий ветер, если поблизости не слышится звук морского прибоя или тихие волны океана, иногда вызывает только негативные эмоции: и голову печет, и даже самая легкая одежда прилипает к телу, постоянно хочется пить воду и лежать под кондиционером, рискуя заболеть. Однако кто сказал, что нельзя радовать себя даже в самый сильный зной? Так, летний сезон в Канаде открыли актрисы популярного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», собравшись вместе на легкий воскресный ужин.
46-летняя Тори Спеллинг, 47-летняя Дженни Гарт и 58-летняя Габриель Картерис оделись в черные купальники и устроили пикник. Все три женщины, известные и любимые многими поклонниками сериала, на опубликованной Тори фотографии выглядели хорошо и ухоженно без малейшей редактуры в фотошопе.
Красавица Спеллинг выбрала черный купальник с завышенной талией, Картерис - для воскресного ужина отдала предпочтение закрытому плавательному костюму, а Дженни Гарт немного отличилась от своих коллег и подруг и надела черный купальник в белый горошек без бретелек.
«Прекрасные и сексуальные!», «Какие же вы красотки!», «Выглядите просто фантастически», «Спасибо за фото без мейк-апа! Многие женщины боятся публиковать подобное», «Вы очень вдохновляющие! Не могу дождаться вашего возращения на экраны», «Потрясающие дамы» — пишут восторженные фанаты, любуясь родным кастом сериала.
Подписчики в один голос расхваливают «Беверли-Хиллз, 90210» и ждут премьеру первого сезона новой версии сериала на канале FOX уже в этом августе. Сотни влюбленных эмодзи и отсутствие негативных комментариев лишь подтверждают всеобщую любовь к шоу.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: YouTube / FOX, CBS
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