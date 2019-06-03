Без мейкапа и фотошопа: новое фото постаревших звезд «Беверли-Хиллз, 90210» в купальниках обсуждают в Сети

Яркое солнце и горячий ветер, если поблизости не слышится звук морского прибоя или тихие волны океана, иногда вызывает только негативные эмоции: и голову печет, и даже самая легкая одежда прилипает к телу, постоянно хочется пить воду и лежать под кондиционером, рискуя заболеть. Однако кто сказал, что нельзя радовать себя даже в самый сильный зной? Так, летний сезон в Канаде открыли актрисы популярного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», собравшись вместе на легкий воскресный ужин.

46-летняя Тори Спеллинг, 47-летняя Дженни Гарт и 58-летняя Габриель Картерис оделись в черные купальники и устроили пикник. Все три женщины, известные и любимые многими поклонниками сериала, на опубликованной Тори фотографии выглядели хорошо и ухоженно без малейшей редактуры в фотошопе.