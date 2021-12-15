Актриса Юлия Александрова получила серьезную травму головы: «Слава богу, не треснул череп»

Инцидент произошел с Александровой несколько дней назад, когда та решила предаться ностальгии по годам ранней юности и прокатилась по ледяной горке на надувной «ватрушке». В один момент ей не удалось удержаться на своем средстве передвижения. «Вылетела и ударилась головой об лед. Потеряла сознание», — поделилась она со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

В результате эта невинная попытка скатиться с горки привела актрису к сотрясению головного мозга. Однако, даже несмотря на серьезную травму, Юлия счастлива от того, что ситуация не обернулась более печальным исходом. «Слава богу! Нет кровотечения и не треснул череп», — оптимистично заявляет она.