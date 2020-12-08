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Актриса в прямом эфире проговорилась о романе с сыном Елизаветы II

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Фото: instagram.com/ruthiehenshallofficial

Актриса, звезда британского аналога «Последнего героя» (I'm A Celebrity… Get me out of Hear) Рути Хеншэлл рассказала, что встречалась с младшим сыном королевы Елизаветы II графом Уэссекским принцем Эдвардом, пишет The Sun.

В прямом эфире она проговорилась, что в период, когда ее карьера была на пике, она выступала на лучших театральных сценах и активно снималась в кино. В середине 90-х, как утверждает Рути, она имела тайный роман с принцем Эдвардом. «Букингемский дворец. Пока вы пели в его садах, я развлекалась в его спальнях», - уточнила она.

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Принц Эдвард

Фото: Global Look Press

Как объяснила свои слова позже Хеншэлл, она не знала о включенных в этот момент микрофонах. «Я была шокирована. Вы говорите что-то и забываете, что участвуете в шоу», - сказала она.

Кроме того, актриса извинилась за свои слова, намекнув, что они были не для общественности. Хеншэлл не стала отрицать факта связи с членом королевской семьи.

Как пишет издание, женщине было 20 лет, когда она познакомилась с 23-летним принцем, который работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их романтические отношения продолжались полгода до его женитьбы на Софи Рис-Джойс в 1999 году. Несмотря на то, что в тот момент принц уже не встречался с Рути, она была на его свадьбе.

Фото: Global Look Press, Instagram/@ruthiehenshallofficial

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