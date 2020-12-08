Актриса в прямом эфире проговорилась о романе с сыном Елизаветы II

Кроме того, актриса извинилась за свои слова, намекнув, что они были не для общественности. Хеншэлл не стала отрицать факта связи с членом королевской семьи.

Как пишет издание, женщине было 20 лет, когда она познакомилась с 23-летним принцем, который работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их романтические отношения продолжались полгода до его женитьбы на Софи Рис-Джойс в 1999 году. Несмотря на то, что в тот момент принц уже не встречался с Рути, она была на его свадьбе.