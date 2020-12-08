Актриса в прямом эфире проговорилась о романе с сыном Елизаветы II
Фото: instagram.com/ruthiehenshallofficial
В прямом эфире она проговорилась, что в период, когда ее карьера была на пике, она выступала на лучших театральных сценах и активно снималась в кино. В середине 90-х, как утверждает Рути, она имела тайный роман с принцем Эдвардом. «Букингемский дворец. Пока вы пели в его садах, я развлекалась в его спальнях», - уточнила она.
Фото: Global Look Press
Как объяснила свои слова позже Хеншэлл, она не знала о включенных в этот момент микрофонах. «Я была шокирована. Вы говорите что-то и забываете, что участвуете в шоу», - сказала она.
Кроме того, актриса извинилась за свои слова, намекнув, что они были не для общественности. Хеншэлл не стала отрицать факта связи с членом королевской семьи.
Как пишет издание, женщине было 20 лет, когда она познакомилась с 23-летним принцем, который работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их романтические отношения продолжались полгода до его женитьбы на Софи Рис-Джойс в 1999 году. Несмотря на то, что в тот момент принц уже не встречался с Рути, она была на его свадьбе.
Фото: Global Look Press, Instagram/@ruthiehenshallofficial
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