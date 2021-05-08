Актриса Тони Китэйн умерла в возрасте 59 лет

Как сообщает издание TMZ Тони Китэйн не стало в пятницу 7 мая в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Причина смерти пока не установлена.

Актриса и модель начала свою карьеру в 1983 году со второстепенной роли в фильме «Малибу». Известность ей принесла одна из главных ролей в картине «Мальчишник», где она сыграла невесту персонажа актера Тома Хэнкса. Китэйн была очень популярная на телевидении в конце 80-х начале 90-х годов, как участница различных телешоу и актриса в нашумевших сериалах, таких как «Санта Барбара» и «Удивительные странствия Геракла».

В начале 2000-х Тони была арестована за хранение запрещённых веществ и проходила курс реабилитации.

Китэйн была дважды замужем: 2 года за вокалистом рок-группы «Whitesnake» Дэвидом Ковердейлом в начале 90-х годов, и бейсболистом Чаком Финли, от которого родились две дочери. Пара развелась в 2002 году.