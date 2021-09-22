Актриса Татьяна Шитова призналась, что думала сделать аборт после романа с Анатолием Журавлевым

Как признается Татьяна в новом выпуске программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», она думала сделать аборт, хотя мужчина на этом не настаивал: «Толя на аборт не намекал, но я думала. Мне 32 года было, и я настолько жила своей жизнью, она была очень наполненной. И когда мне врач сказал, я ему ответила: “Ой, мне на гастроли, на кинопробы надо, мне некогда…” А моя сестра, когда узнала, сказала: “Таня, нет! Теперь все откладывай и рожай ребенка”» — поделилась Шитова.

В жизни девочки папа появился только в двухлетнем возрасте. Поводом стала проведенная ДНК-экспертиза, которая подтвердила отцовство: «Тогда Толя и Василиса встретились впервые. Он ей ручку дал, она взяла, и они ушли смотреть аквариум с золотыми рыбками. А после этой встречи она мне говорит: “Мне так понравился папа, давай его купим и возьмем домой!”», — поделилась трогательным моментом Татьяна.

А через пару лет отношения и вовсе наладились, Анатолий отказался от официальных алиментов и стал сам принимать активное участие в жизни Василисы, дал девочке свою фамилию.

Сегодня дочери актеров 13 лет. С новой возлюбленной папы она с легкостью нашла общий язык: часто ночует у них, проводит время с новой семьей Журавлева: «Я счастлива, что есть такая Полина, с которой счастлива Василиса», — подытожила разговор Татьяна Шитова.