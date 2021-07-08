Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом
64-летняя актриса Татьяна Догилева попала в больницу с коронавирусом. Заболела она неделю назад — у нее поднялась температура до 38°, появились слабость и головная боль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сначала Догилева пыталась лечиться самостоятельно — принимала противовирусные препараты. Однако ее состояние начало ухудшаться. Артистка вызвала «скорую», и медики приняли решение о госпитализации Догилевой.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У актрисы обнаружена двусторонняя пневмония, поражение легких на 30%. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Татьяна Догилева известна своими ролями в кино, в том числе в таких проектах, как сериал «Люба, дети и завод», где исполнила главную роль, «Королева льда», «Жмурки» и многие другие.
Также от коронавируса сейчас лечатся певица МакSим и музыкант Петр Мамонов. Как накануне рассказала журналистам его супруга, состояние артиста немного улучшилось и его выводят из искусственной комы.
Фото: Global Look Press
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