Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусом

64-летняя актриса Татьяна Догилева попала в больницу с коронавирусом. Заболела она неделю назад — у нее поднялась температура до 38°, появились слабость и головная боль. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сначала Догилева пыталась лечиться самостоятельно — принимала противовирусные препараты. Однако ее состояние начало ухудшаться. Артистка вызвала «скорую», и медики приняли решение о госпитализации Догилевой.