Актриса, сыгравшая Чжоу Чанг, заявила о расизме после выхода фильмов

Актриса Кэти Льюинг в интервью для подкаста Chippy Girl, рассказала о том, как столкнулась с расизмом после выхода фильмов о волшебнике. Девушка призналась, что наткнулась в Сети на целые хейтерские веб-сайты про актеров саги. Создатели фильмов обратились к Кэти с просьбой не говорить об этом.

«Я помню, как они говорили: «Кэти, мы не видели этих веб-сайтов, о которых люди говорят, поэтому, если вас спросят, просто скажите, что это неправда». Я просто кивнула, хотя я видела это собственными глазами. Я была благодарна за возможность сниматься в фильмах, но ситуация не очень …», – признаётся актриса.

«Чжоу была описана в книге как популярная и красивая, и я пыталась воплотить это в реальность. Хотя были и фанаты, но ненависть — это одна из тех вещей, когда вы забываете все положительное и прислушиваетесь к отрицательному… Я сама гуглила эти сайты, посвященные фандому «Гарри Поттер» и читала все комментарии, там было много расистского дерьма, и кто-то создал хейтерский сайт… В нем просто говорилось, что, если вы не согласны с выбором актеров, просто нажмите на кнопку, и вы увидите, сколько еще людей не согласны с кастингом. Это было ужасно», – рассказывает актриса.