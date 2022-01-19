Звезда «Каменской» Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в квартире
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Актриса сериала «Каменская», 56-летняя Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в своей двухкомнатной квартире, сообщает телеграм-канал «112». Около полуночи в гостиной загорелась елка. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в гирлянде. В это время актриса была дома с 14-летней дочерью Марией.
Воронкова получила ожог верхних дыхательных путей и попала в реанимацию. Девочка надышалась дымом, ее тоже доставили в больницу.
Вера Воронкова известная ролями в театре им. Пушкина и в кино («Любовник», «Каменская», «Дневник его жены», «Время танцора» и других).
Напомним, недавно после двухмесячного лечения в больнице выписалась Марина Хлебникова. Певица также пострадала в пожаре в своей квартире. Происшествие случилось в ноябре. Певица вернулась уставшая с гастролей и уснула в кровати с непотушенной сигаретой. Огонь охватил спальню, обгорели лицо и руки Хлебниковой. Ее сразу же доставили в реанимацию, где на некоторое время ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы она не мешала врачам проводить процедуры.
Медики отмечают, что на восстановление певице потребуется долгое время. К тому же не исключено, что ей придется перенести несколько пластических операций.
Фото и видео: Passion.ru, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Instagram, кадры фильма