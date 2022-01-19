Звезда «Каменской» Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в квартире

Актриса сериала «Каменская», 56-летняя Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в своей двухкомнатной квартире, сообщает телеграм-канал «112». Около полуночи в гостиной загорелась елка. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в гирлянде. В это время актриса была дома с 14-летней дочерью Марией.

Воронкова получила ожог верхних дыхательных путей и попала в реанимацию. Девочка надышалась дымом, ее тоже доставили в больницу.

Вера Воронкова известная ролями в театре им. Пушкина и в кино («Любовник», «Каменская», «Дневник его жены», «Время танцора» и других).