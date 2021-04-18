Актриса сериала «Бриджертоны» Аджоа Андох рассказала о причине ухода Реге Пейджа

Актер, сыгравший герцога Гастингса не будет участвовать в продолжении сериала из-за творческих разногласий со сценаристами. Пейджу не понравилось, каким его персонаж хотят видеть в следующем сезоне. Несмотря на то, что роль для Реге задумывалась далеко не главная, он должен был появиться буквально в нескольких эпизодах, актер решил сказать «нет».

«Мы следуем основным принципам прекрасных романов Джулии Куинн. У Бриджертонов восемь детей: один «прошел», семь осталось. Второй сезон расскажет об Энтони Бриджертон, вот и все. Это сюжет сериала», — рассказала исполнительница роли Леди Дэнбери Аджоа Андох в интервью Daily Pop.

Первый сезон «Бриджертонов» собрал рекордные 82 миллиона зрителей по всему миру и неожиданно для команды был продлен на 3 и 4 сезоны.

«Мы все любим Реге, и мы все будем скучать по нему, но это не большой сюрприз. Мне будет не хватать его чувства юмора, того, как он любит аргументировать и размышлять о вещах. Мы оба разделяем любовь к панку. Он прекрасный человек, и он будет моим другом на всю жизнь», — говорит Андох.

По задумке создателей в новом сезоне внимание будет сконцентрировано на судьбе Дафны Энтони.