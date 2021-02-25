Актриса Кэтрин Макфи и музыкант Дэвид Фостер стали родителями

Хотя пара впервые встретилась во времена, когда Макфи была участницей шоу American Idol в 2006 году, они начали встречаться только в 2017-м. Макси и Фостер сочетались узами брака в июне 2019 года.

Это первый ребенок для Макфи и шестой для Фостера, у которого уже есть 50-летняя Эллисон, 47-летняя Эми, 40-летняя Сара, 38-летняя Эрин и 34-летняя Джордана. Как уточняет издание, «мама, папа и сын прекрасно себя чувствуют».