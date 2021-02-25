Актриса Кэтрин Макфи и музыкант Дэвид Фостер стали родителями
Фото: instagram.com/katharinefoster
Хотя пара впервые встретилась во времена, когда Макфи была участницей шоу American Idol в 2006 году, они начали встречаться только в 2017-м. Макси и Фостер сочетались узами брака в июне 2019 года.
Это первый ребенок для Макфи и шестой для Фостера, у которого уже есть 50-летняя Эллисон, 47-летняя Эми, 40-летняя Сара, 38-летняя Эрин и 34-летняя Джордана. Как уточняет издание, «мама, папа и сын прекрасно себя чувствуют».
Фото: instagram.com/katharinefoster
О беременности стало известно, когда звезды были замечены за покупками детских вещей в Монтесито (Калифорния).
В недавнем выпуске подкаста Women on Top, организованного Рокси Мэннинг и Таммин Сурсок, Макфи раскрыла пол своего ребенка, поделившись тем, чему она планирует научить своего сына. «Теперь, когда у меня мальчик, мне нужно беспокоиться о разных вещах, чтобы научить его решать проблемы, - сказала она. - Думаю, что у мужчин и женщин разные вопросы и разные вещи, о которых нужно беспокоиться».
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Фото: Instagram/@katharinefoster
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