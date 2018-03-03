Актриса из «Тайн Смолвиля» арестована по подозрению в вербовке женщин в рабство

В Голливуде разгорается очередной скандал. 35-летняя актриса Эллисон Мэк, прославившаяся ролью Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», арестована по подозрению в вербовке женщин в сексуальное рабство. Эллисон отрицает свою вину, однако, по сообщениям инсайдеров, актриса бросила карьеру ради работы в группе психологической поддержки и помощи в саморазвитии NXIVM («Нексиум» — прим.ред.). Судебное заседание состоится 23 апреля.