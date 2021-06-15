Актриса из «Исчезнувшей» Лиза Бейнс погибла после наезда электросамоката

Американская актриса Лиза Бейнс, которая известна российскому зрителю по роли матери главной героини в фильме «Исчезнувшая», погибла после наезда неизвестного на электросамокате. Инцидент произошел в Нью-Йорке 4 июня, когда женщина переходила дорогу. Ее сразу госпитализировали, однако помочь не смогли.