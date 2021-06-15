Актриса из «Исчезнувшей» Лиза Бейнс погибла после наезда электросамоката
Американская актриса Лиза Бейнс, которая известна российскому зрителю по роли матери главной героини в фильме «Исчезнувшая», погибла после наезда неизвестного на электросамокате. Инцидент произошел в Нью-Йорке 4 июня, когда женщина переходила дорогу. Ее сразу госпитализировали, однако помочь не смогли.
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Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com
О трагедии рассказывает телеканал NBC со ссылкой на представителей актрисы.
«Мы очень огорчены трагической и бессмысленной смертью Лизы. Она была женщиной с великой силой духа, доброй и щедрой, преданной своей работе», — говорит представитель Бейнс.
Личность преступника устанавливается, его разыскивают сотрудники полиции.
Фото: Global Look Press
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