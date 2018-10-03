Актриса Ирина Мирошниченко объяснила, почему так и не стала мамой: «Иди делай аборт и работай»

Актриса Ирина Мирошниченко всегда считалась одной из самых красивых кинодив. Но свои гены она так никому и не передала. Сегодня звезда рассказала, почему она так и не стала мамой.

Первый аборт Ирине предложил сделать ее первый муж, драматург Михаил Шатров, с которым она впоследствии рассталась после 12 лет брака, променяв его на режиссера Витаутаса Жалакявичюса. «Мой первый муж Михаил прекрасно знал, как я хотела работать. Он говорил мне: "Мы потерпим, иди работай". Он мог, конечно, надавить, но он понимал, что так он посадит меня в клетку. Меня как раз утвердили в первый фильм, а у меня токсикоз. Миша сказал: "Иди делай аборт и работай". Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально. Мы строили свою жизнь и потом не разговаривали о том поступке», — рассказала Мирошниченко в эфире передачи «Судьба человека». Позже из-за серьезной занятости в кино и театре она еще несколько раз решалась на прерывание беременности.

С литовским режиссером семья не сложилась, пара распалась спустя полгода после свадьбы из-за растущей популярности артистки. «Это все было ошибкой. Испытанием, через которое мы втроем должны были пройти. Не нужно было мне строить новую семью», — констатирует женщина.

76-летняя звезда с видимым удовольствием вспоминает свою насыщенную событиями жизнь, но жалеет о том, что так и не решилась родить ребенка.

С гражданским мужем, начинающим актером Игорем Васильевым, состоявшаяся звезда так и не решилась завести детей: «У нас был одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно, да. Мама тоже говорила мне, что не время. Мол, некому его будет воспитывать, да и в официальном браке я не состояла. Она говорила мне: "Подожди". Знаете, вот это слово "подожди" я слышала всегда».

После серьезной аварии, в которую актриса попала в 1980 году, она долго восстанавливалась, училась заново ходить, и уже не смогла стать мамой.

Фото: globallookpress