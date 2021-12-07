Актриса фильмов «Стиляги» и «Оттепель» скрывает личность избившего ее мужчины
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/inna_koliada
Инна Коляда, известная по фильмам «Оттепель», «Стиляги», «Красавец и чудовище», обратилась к медикам со множественными травмами. У 32-летней актрисы диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лица, груди, рук и ног, сообщает «Комсомольская правда».
Полиции Инна рассказала, что знает человека, поднявшего на нее руку, однако предавать его имя огласке пока не готова. «Я написала заявление, идет проверка. Меня лечат, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу, только чтобы погулять с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом», — цитирует издание Инну Коляду.
Выпускница ВГИКа Инна Коляда снялась в 50 фильмах. Также она училась на хореографа. В Instagram актриса активно ведет свою страницу, где рассказывает об актерских буднях, съемках и жизни с любимой собакой Гердой.
Фото и видео: Instagram, TikTok