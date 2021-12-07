Актриса фильмов «Стиляги» и «Оттепель» скрывает личность избившего ее мужчины

Полиции Инна рассказала, что знает человека, поднявшего на нее руку, однако предавать его имя огласке пока не готова. «Я написала заявление, идет проверка. Меня лечат, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу, только чтобы погулять с собакой. Шея в корсете, все болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом», — цитирует издание Инну Коляду.

Выпускница ВГИКа Инна Коляда снялась в 50 фильмах. Также она училась на хореографа. В Instagram актриса активно ведет свою страницу, где рассказывает об актерских буднях, съемках и жизни с любимой собакой Гердой.