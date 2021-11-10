Актриса фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова попала в ДТП

Автомобильная авария при участии известной российской актрисы Елены Сафоновой произошла на проспекте Мира в центре Москвы. Женщина была за рулем Hyundai. В результате столкновения пострадали три легковых автомобиля.

Как сообщает портал «112», на данный момент заслуженная артистка Российской Федерации госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Причиной стали переломы ребер и надколенника. Также известно, что в больницу был доставлен еще один пострадавший в данной аварии.

Согласно видеозаписи с места аварии, которое опубликовал портал «РЕН ТВ», виновником столкновения трех автомобилей стала машина марки BMW, которая нарушила правила дорожного движения.

65-летняя актриса известна своими ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Алиса», а также сыграла одну из ролей в популярном украинском телесериале «Сваты».