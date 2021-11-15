Актриса дубляжа Ольга Зубкова, озвучивающая Анжелину Джоли, избила свою 16-летнюю дочь

Конфликт между 52-летней Ольгой Зубковой и ее 16-летней дочерью начался с небольшой бытовой ссоры. Актрису дубляжа крайне не устроило, что девочка слишком большое количество времени проводит в социальных сетях.

На момент начала ссоры десятиклассница находилась в своей комнате, где переписывалась со своими друзьями в Интернете, сама Зубкова в это время была в другой комнате. Актриса затеяла конфликт на фоне недовольства и отобрала у подростка мобильный телефон.

После чего девочка предприняла попытку вернуть средство связи и между ними произошел скандал, который впоследствии перерос в рукоприкладство.

Как заявляет 16-летняя дочь актеров, ее мать на момент перепалки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После скандала вернувшийся домой Алексей Анников, увидев последствия избиения, отвез дочь в больницу.

«Врачи обнаружили на теле школьницы гематомы и ссадины в областях предплечья и грудной клетки. О происшествии медики, согласно протоколу, сообщили правоохранителям», — сообщает портал 5-tv.ru.