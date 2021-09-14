Актриса Амалия Мордвинова рассказала, как после диагноза «бесплодие» стала мамой пять раз

Первую дочь она родила во втором браке с предпринимателем Александром Гольданским, который уже к тому времени воспитывал старшую дочь от первого союза. И Амалия смогла стать для девочки родным и близким человеком.

Остальные наследники Амалии появились на свет в счастливом союзе с бизнесменом Вадимом Беляевым, который подошел к концу в 2009 году. Инициатором разрыва стал мужчина: «Мы с Вадимом очень бурно развивались в своих сферах. Наверно, в какой-то момент мы слишком увлеклись своими карьерами и самими собой. У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа», — призналась 47-летняя Амалия.

Страшнее всего разлуку родителей переживал сын Герман, за психологическое состояние которого актриса в тот момент очень боялась: «Он настолько любил отца, что ложился возле входной двери, как верный пес, и ждал, когда папа вернется. А однажды я проснулась от того, что сын кричал: "Я хочу, чтобы папа был!". Тем не менее могу поставить себе мысленный памятник за то, что за 12 лет развода дети стали любить своего отца еще больше. Я тоже не разлюбила Вадима. Любовь никогда не кончается, она просто принимает другие формы», — призналась Мордвинова.

Сама же артистка взяла себя в руки, спустя три месяца слез отпустила обиды на бывшего мужа и начала много путешествовать. Она призналась, что последние 7 лет жизни считает «одними из самых фееричных в своей жизни»: «Это жизнь в Гоа. Путешествия по всему миру: я была в Таиланде, на Бали, в Гималаях, во многих штатах Индии. Я путешествовала и навещала дочерей в Америке, я объездила всю Европу. Главное было — перестать плакать», — заключила она.