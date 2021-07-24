Активированный уголь и кокошник из волос: Александр Рогов с мамой высмеяли наряды звезд
Любимый формат поклонников YouTube-канала Rogov Live, где он вместе с мамой обсуждает выходы селебрити, набирает обороты — вышел новый выпуск, который за пару часов набрал тысячи просмотров и сотни комментариев. Александр с его «королевой», как он трогательно называет маму, детально рассмотрели Меган Фокс, Лену Ленину, певицу Елку, «Пухляша» Диму Крсилова и группу Artik&Asti.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @lenaleninaofficial
Фотография Меган Фокс в прозрачном черном платье не обсудил только ленивый: но Любовь Рогова взглянула на кадр, где актриса позирует со своим молодым бойфрендом, рэпером Колсоном Бейкером, по-новому. Ей очень понравилась эффектность Меган, ее фигура и дерзкий взгляд, но совсем не приглянулись плохие манеры молодого человека — она не поняла его высунутого языка, с черным налетом. Мама звездного стилиста сразу же предположила, что праень просто разжевал активированный уголь. И еще, разглядела сбоку пары, совок и метлу, которые влюбленные даже не потрудились убрать.
Артистов из группы Artick&Asti как Александр, так и его мама любят настолько, что даже не раскритиковали «звериные» принты пары, которые они решили надеть на красную дорожку фестиваля «ЖАРА». И если певец Artik всегда предпочитает стиль casual, даже на сцене, то Asti, по словам Любови Роговой: «Всегда одета красиво.. А самое главное, ее одежда — всегда соответсвует песне, которую она поет».
О Лене Лениной говорят часто и не всегда, в положительном ключе. В этом году она снова решила эпатировать французскую публику и вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в огромной кокошнике из волос. Мама и сын решили что это, как минимум, некультурно — перетягивать внимание от актеров и режиссеров фестиваля, не талантом, а кричащим образом. Тем более, таким неудачным. Ведущие отметили, что во время фотосессии, в сторону Лениной не смотрит ни один фотограф, попавший в кадр, настолько образ не к месту.
Скромный наряд Елки как Александр, так и мама оценили высоко, только расстроились грустному взгляду девушки. Мама даже подумала, что ей очень хочется с кем-то поговорить и поделиться наболевшим. Пользуясь случаем, она пригласила певицу на свой 65-летний юбилей.
А зеленый худи и шорты «Пухляша» Дмитрия Красилова, который он подобрал для выхода на премию «Муз-ТВ» и вовсе ее возмутил: ведь многие звезды неделями готовятся к этому мероприятию, шьют дороге костюмы и подбирают образ со стилистом, а этот наряд, пусть и комика — показывает его пренебрежение происходящим. Если бы он решил так жениться, «теща от него убежит сразу», заверила соведущая Рогова.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram