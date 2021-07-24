Активированный уголь и кокошник из волос: Александр Рогов с мамой высмеяли наряды звезд

Артистов из группы Artick&Asti как Александр, так и его мама любят настолько, что даже не раскритиковали «звериные» принты пары, которые они решили надеть на красную дорожку фестиваля «ЖАРА». И если певец Artik всегда предпочитает стиль casual, даже на сцене, то Asti, по словам Любови Роговой: «Всегда одета красиво.. А самое главное, ее одежда — всегда соответсвует песне, которую она поет».

О Лене Лениной говорят часто и не всегда, в положительном ключе. В этом году она снова решила эпатировать французскую публику и вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в огромной кокошнике из волос. Мама и сын решили что это, как минимум, некультурно — перетягивать внимание от актеров и режиссеров фестиваля, не талантом, а кричащим образом. Тем более, таким неудачным. Ведущие отметили, что во время фотосессии, в сторону Лениной не смотрит ни один фотограф, попавший в кадр, настолько образ не к месту.

Скромный наряд Елки как Александр, так и мама оценили высоко, только расстроились грустному взгляду девушки. Мама даже подумала, что ей очень хочется с кем-то поговорить и поделиться наболевшим. Пользуясь случаем, она пригласила певицу на свой 65-летний юбилей.

А зеленый худи и шорты «Пухляша» Дмитрия Красилова, который он подобрал для выхода на премию «Муз-ТВ» и вовсе ее возмутил: ведь многие звезды неделями готовятся к этому мероприятию, шьют дороге костюмы и подбирают образ со стилистом, а этот наряд, пусть и комика — показывает его пренебрежение происходящим. Если бы он решил так жениться, «теща от него убежит сразу», заверила соведущая Рогова.