Актеры Театра им. Ермоловой продолжают жаловаться на условия, созданные Олегом Меньшиковым
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Недавно под руководством худрука Московского драматического театра им. Ермоловой Олега Меньшикова были несправедливо отстранены от работы некоторые артисты. Среди них Мария Бортник, Людмила Шмелева, Павел Галич, Александр Ковалев и другие.
10 марта по решению суда эти артисты были восстановлены в должности и получили материальную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Суд по защите прав еще пятерых актеров состоится 17 марта.
Артисты, недовольные политикой руководства и несправедливыми увольнениями, направили письмо с жалобой в Следственный комитет. На данный момент по всем изложенным в письме фактам проходит проверка. Но в каких условиях работают актеры на самом деле? Об этом сотрудница Театра им. Ермоловой Василиса Пьявко поговорила с Teleprogramma.pro.
Василиса поделилась интересными подробностями театральной жизни. Например, она рассказала, что руководство театра всячески вставляет ей палки в колеса. «Мне пытаются приписать несуществующие прогулы, хотя у меня нет ни спектаклей, ни репетиций. И представители руководства театра придумывают какие-то хитрости с дополнительными соглашениями, чтобы мы подписывали разные документы. В общем, всего и не расскажешь», — пожаловалась женщина.
Актриса возмущена произволом, который творится в театре, и пытается с ним бороться: «Я уже написала жалобу в трудовую инспекцию за то, что мне влепили один выговор за псевдопрогул. Сейчас получила кучу таких же уведомлений и пишу ответы».
Василиса Пьявко проработала в театре 25 лет и не получила ни одного взыскания по работе. По ее словам, она трудилась и при плохом самочувствии, и при проблемах в семье, и при ссорах с коллегами. «И мне обидно, что нас словно хотят выставить дармоедами, которые получают зарплату и не хотят работать», — добавила она.
Фото: Global Look Press