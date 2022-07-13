Актеры Денис Нурулин и Анар Халилов примерили образы русских витязей на отдыхе
Фото: Игорь Харитонов
Профессия актера тем и хороша, что во время съемок фильма можно перенестись из одной эпохи в другую и превратиться в космонавта, пирата или средневекогого рыцаря. Денису Нурулину («Елизавета», «Сиделка», «Нищеброды») и Анару Халилову («Только серьезные отношения», «По колено», «Этерна») держать в руках оружие доводилось частенько, еще со времен студенческой скамьи. «Когда я учился в колледже Олега Павловича Табакова, то с 3-го курса мы прохрдили фехтование и мне это очень нравилось. Мы с ребятами могли тренироваться часами, придумывали всякие интересные связки, — рассказал Денис. — «Охота на дьявола», «Этерна», «Елизавета» — в этих фильмах мои герои дерутся на шпагах или рапирах. Каждую из фехтовальных сцен мы сначала проходили медленно, аккуратно, добиваясь полного автоматизма в движениях, а уж потом добавлялась актерская игра».
«Когда я готовился к съемкам в проекте «Маскарад», то несколько месяцев занимался спортивным фехтованием, — поделился Анар. — Оно, конечно же, отличается от исторического, но тем не менее, дало хорошую подготовку. Потом уже, перед съемкой в «Этерне», я несколько месяцев очень активно тренировался. Во время одной из сцен я фехтую с Пашей Крайновым. Мне дали очень длинную шпагу — исключительно ради красоты кадра. Снимали мы эту сцену с 10 утра и до 3 ночи и под конец у меня уже не было сил держать шпагу в руке. Делая выпал, я останавливал клинок в нескольких сантиметрах от партнера, но в конце смены я так устал, что в итоге Паша оказался весь в синяках и ссадинах».
Фото: Игорь Харитонов
Узнав, что на горном курорте «Роза Хутор», есть интерактивный этнопарк «Моя Россия», в котором можно попробовать свои силы в битве на мечах, актеры решили туда заглянуть. Надели кольчуги (каждая из которых весила от 6 до 10 килограмм), взяли в руки мечи и попробовали нанести удары.
«Кольчугу и шлем я примерил впервые, — вспоминает Денис. — Меч и щит были достаточно легкими, поэтому в целом я чувствовал себя комфортно. Но! Комфортно - именно стоя на месте, в реальном бою мне было бы тяжело! Но я бы хотел побиться на мечах, поскольку до этого у меня были только шпаги и сабли».
Инструктор объяснил ребятам, что в отличие от фехтования, бой на мечах, как правило, был очень короткий — один-два рубящих удара и победитель, переступая через тело поверженного врага, шел дальше. «Мы встали в позицию и попробовали обменяться ударами, — поделился Анар. — Мне сразу же захотелось сняться в каком-нибудь историческом фильме, где были бы кольчуги, мечи, доспехи... А потом я почувствовал, как во мне начинают включаться какие-то животные инстинкты и появляется желание включиться в поединок уже по-настоящему. Но я их в себе подавил. Мы же приехали сюда отдыхать, а не устраивать поединки».
Фото: Игорь Харитонов