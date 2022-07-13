Актеры Денис Нурулин и Анар Халилов примерили образы русских витязей на отдыхе

Узнав, что на горном курорте «Роза Хутор», есть интерактивный этнопарк «Моя Россия», в котором можно попробовать свои силы в битве на мечах, актеры решили туда заглянуть. Надели кольчуги (каждая из которых весила от 6 до 10 килограмм), взяли в руки мечи и попробовали нанести удары.

«Кольчугу и шлем я примерил впервые, — вспоминает Денис. — Меч и щит были достаточно легкими, поэтому в целом я чувствовал себя комфортно. Но! Комфортно - именно стоя на месте, в реальном бою мне было бы тяжело! Но я бы хотел побиться на мечах, поскольку до этого у меня были только шпаги и сабли».

Инструктор объяснил ребятам, что в отличие от фехтования, бой на мечах, как правило, был очень короткий — один-два рубящих удара и победитель, переступая через тело поверженного врага, шел дальше. «Мы встали в позицию и попробовали обменяться ударами, — поделился Анар. — Мне сразу же захотелось сняться в каком-нибудь историческом фильме, где были бы кольчуги, мечи, доспехи... А потом я почувствовал, как во мне начинают включаться какие-то животные инстинкты и появляется желание включиться в поединок уже по-настоящему. Но я их в себе подавил. Мы же приехали сюда отдыхать, а не устраивать поединки».