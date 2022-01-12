Актера сериалов «Глухарь» и «Карпов» Алексея Гериловича нашли мертвым дома

Предварительно к моменту, когда нашли его тело, Герилович был мертв уже несколько дней. Тревогу забили друзья артиста, обеспокоенные тем, что он долгое время не выходит на связь. Когда приехали к нему домой, обнаружили тело. Эксперты установили, что смерть не имеет криминального характера.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. С детства он и его брат занимались спортом. И к подростковому возрасту будущий актер уже обладал внушительными мышцами. Но жизнь он посвятил не спортивной, а актерской карьере. В 1998 году Герилович окончил Белорусскую государственную академию искусств, а через шесть лет — Школу актерского мастерства Юрия Грымова.

Алексей снялся в 32 фильмах. В основном он исполнял второстепенные роли в сериалах про полицию и криминал. Он появился в фильмах «Глухарь», «Шелест», «Закон каменных джунглей», «Классные мужики», «Карпов» и других.

Также Герилович был участником скандальных ток-шоу. В одном из них он пытался доказать, что его экс-коллега родила ребенка от него, а не от мужа. Экспертиза опровергла слова актера.