62-летнего актера Никиту Струкова задержали по обвинению в педофилии — теперь его подозревают еще в двух эпизодах педофилии. Об этом пишет телеграм-канал LifeShort со ссылкой на свой источник.

Ранее 15-летний подросток написал в отношении него заявление в полицию — он рассказал, что познакомился со Струковым в детском лагере в Ленобласти. Мужчина пригласил его в гости и «стал трогать».

Среди вероятных новых жертв актера еще два парня, 15 и 16 лет.

Вчера впервые за долгое время на публике появился другой человек, которого также обвиняли в педофилии. Принц Эндрю вышел в свет в связи с похоронами принца Филиппа.

Ранее члена королевской семьи обвинили в дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле, а также насилии над 16-летней девушкой.

Чтобы избежать скандалов, принц Эндрю добровольно сложил с себя королевские обязанности и исчез с радаров.

Однако трагедия заставила принца выйти в свет. Вместе со своим братом принцем Эдвардом, его супругой графиней Уэссекской Софи и их 17-летней дочерью Луизой он посетил воскресную службу в часовне Всех Святых на территории Виндзорского замка.

Появление принца Эндрю вызвало новый резонанс. Британцы обвинили королевскую семью в избирательности — обвиненный в педофилии и изнасиловании принц Эндрю оказался более желанным гостем во Дворце, чем Меган Маркл, которая просто оказалась «не такой» и имеет немного более темную кожу.