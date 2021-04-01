Актера из сериала «Папины дочки» обокрали на 1,5 миллиона
Фото: Global Look Press
Квартиру актера Евгения Вознесенского обокрали – из жилья вынесли дорогой антиквариат. Общая стоимость украденного превысила 1,5 миллиона рублей, а среди похищенного оказались действительно ценные вещи, в том числе старинные серебряные очки, которые актер часто использовал на съёмках.
Выяснить, причастны ли к похищению близкие, возлюбленная актера Елена Малышева и обслуживающий персонал, решили на шоу «На самом деле».
«Зачем меня подозревать? Я живу с прекрасным мужчиной. У нас хорошие отношения. Все и так будет скоро моим», — рассказала невеста актера. Она заподозрила свою домработницу.
«У нас пропадала икра — три баночки, — вспоминала Малышева. — Татьяна сказала, что одну разбила, но в мусорном ведре я осколков не находила. Было такое, что она уезжала, а у меня пропадала брошь. С ее возвращением возвращалось и украшение. В тот злополучный день она сложила свежие газеты в стопку и сказала, что их надо выкинуть. Может она что-то положила туда».
Полиграф, однако, дал показания, что она тоже чиста, хотя и была бы не прочь заиметь что-нибудь из квартиры хозяев.
Фото: Global Look Press
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