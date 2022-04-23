Актера Алека Болдуина оправдали по делу об убийстве

По результатам расследования Управления по охране труда США, виновной признана кинокомпания, которая снимала фильм «Ржавчина». Наказание понесут эксперт по оружию фильма Ханна Гутьеррес Рид и продюсеры «Ржавчины». Их обвиняют в умышленном нарушении техники безопасности, которая привела к трагедии на съемочной площадке.

Сам Алек Болдуин требует с организаторов съемочного процесса компенсацию за моральный ущерб. Также он настаивает, чтобы деньги были выплачены семье погибшей.