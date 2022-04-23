Актера Алека Болдуина оправдали по делу об убийстве
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Фото: Faye Sadou/Global Look Press
В США суд вынес решение в рамках дела о гибели оператора на съемках фильма. Само происшествие случилось в октябре минувшего года. Тогда актер Алек Болдуин случайно выстрелил в женщину-оператора во время производства фильма. Артист стрелял из оружия, заряженного холостыми боеприпасами, в результате чего ранил сразу двоих участников съемочной группы. Оператор Галина Хатчинс, получившая ранение первой, погибла на месте.
Алек Болдуин активно сотрудничал со следствием, подробно описав полиции и суду все свои действия. Сам актер отметил, что не считает себя виновным в случившемся. Несмотря на то что оператор умерла от руки Болдуина, артист признан невиновным.
По результатам расследования Управления по охране труда США, виновной признана кинокомпания, которая снимала фильм «Ржавчина». Наказание понесут эксперт по оружию фильма Ханна Гутьеррес Рид и продюсеры «Ржавчины». Их обвиняют в умышленном нарушении техники безопасности, которая привела к трагедии на съемочной площадке.
Сам Алек Болдуин требует с организаторов съемочного процесса компенсацию за моральный ущерб. Также он настаивает, чтобы деньги были выплачены семье погибшей.