Актер серила «Бедная Настя» Сергей Карякин умер от рака

К сожалению, актер обратился за помощью слишком поздно, врачи диагностировали заболевание на последней стадии. Рак дал метастазы и начались осложнения. Звезда телесериалов практически не мог самостоятельно решать и говорить. «В моем случае рак не операбелен. Есть еще иммунология и в моем случае это шанс», — рассказывал он о своем заболевании. Сергей Карякин прошел курс химио- и лучевой терапии, похудел до 47 килограммов и практически не появлялся на публике. У друзей актера до последнего была надежда, что он справится.