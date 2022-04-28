Актер серила «Бедная Настя» Сергей Карякин умер от рака
Звезда сериалов ушел из жизни в возрасте 50 лет, так и не сумев справиться с опасной болезнью. О том, что актера не стало, сообщила Елена Ксенофонтова в своем микроблоге. «Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка», — не сдержала эмоций звезда телесериала «Предел желаний».
Фото: кадр из фильма «Сорок третий номер...»
К сожалению, актер обратился за помощью слишком поздно, врачи диагностировали заболевание на последней стадии. Рак дал метастазы и начались осложнения. Звезда телесериалов практически не мог самостоятельно решать и говорить. «В моем случае рак не операбелен. Есть еще иммунология и в моем случае это шанс», — рассказывал он о своем заболевании. Сергей Карякин прошел курс химио- и лучевой терапии, похудел до 47 килограммов и практически не появлялся на публике. У друзей актера до последнего была надежда, что он справится.
Фото: кадр фильмов «День отчаяния» и «Сорок третий номер...»