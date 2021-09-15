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Актер сериала «След» Андрей Лавров получил приговор за нападение с ножом на человека

Звезда российских телевизионных сериалов полгода назад совершил нападение на автоинспектора. Несмотря на то, что обошлось без жертв, в руках артиста находился нож, при помощи которого он мог не только покалечить, но и убить человека. Происшедшее в центре Москвы несколько месяцев разбиралось в суде. И наконец Лаврову был вынесен вердикт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Лавров напал на инспектора ВАИ в центре Москвы

Фото: Кадр из сериала «След»

Как сообщает «ТАСС», суд приговорил Андрея Лаврова к двум годам условно. «Приговором Таганского районного суда Москвы Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком 2 года», — так звучит официальный вердикт артиста.

Напомним, что инцидент произошел 19 марта. Тогда 44-летний актер подошел к инспектору ВАИ (военной автоинспекции) с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали артиста, в отделении полиции он дал признательные показания.

Артист известен ценителям отечественных сериалов. Одна из самых ярких его ролей — капитан Котов в сериале «След». Помимо этого, он снимался в проектах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», «Молодые и злые», «СОБР» и других.

Фото и видео: КиноПоис, кадры из сериалов