Актер сериала «След» Андрей Лавров получил приговор за нападение с ножом на человека

Напомним, что инцидент произошел 19 марта. Тогда 44-летний актер подошел к инспектору ВАИ (военной автоинспекции) с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали артиста, в отделении полиции он дал признательные показания.

Артист известен ценителям отечественных сериалов. Одна из самых ярких его ролей — капитан Котов в сериале «След». Помимо этого, он снимался в проектах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», «Молодые и злые», «СОБР» и других.