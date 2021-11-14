Актер сериала «Реальные пацаны» Игорь Бондаренко скончался в возрасте 55 лет

О смерти Игоря Бондаренко говорится в сообщении театра «ФЭСТ», в котором долгое время работал артист. «Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем».

Актер наиболее известен зрителям по работе в таких сериалах как: «Реальные пацаны», «Кармелита», «Счастливы вместе» и «Склифосовский», а также фильмах: «Сибирский цирюльник», «Золото Лангина», «Братья Карамазовы». На счету Игоря более 40 проектов в кино.

Игорь Бондаренко родился в 1966 году в Московской области. Окончил Высшее Театральное училище имени Щепкина в 1995 году, а работал в театре ФЭСТ с 1988 года.