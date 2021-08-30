Актер сериала «Мир! Дружба! Жвачка» Лагутин скончался через 3 недели после юбилея

Алексей Лагутин являлся выпускником факультета театрального искусства Государственного Института искусств в Воронеже. Некоторое время он играл в Рязанском ТЮЗе и в Санкт-Петербургском театре «Комедианты». Много работал на Одинцовском ТВ, где создал целый ряд передач и в последнее время занимал должность в в Одинцовском Центре развития культуры.

В кино он дебютировал в 2000 году, снявшись в «Графе Нулине». Появился в сериале «Райский уголок». А самой запоминающейся для зрителей стала его работа в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», где он сыграл Чебура.