Актер сериала «Ликвидация» Максим Дрозд напугал поклонников фотографией из больницы

Накануне Дрозд отправился в Казахстан, где ему предстояло поучаствовать в очередных съемках. Однако, судя по всему, рабочий процесс прошел на так уж и гладко и актер фильма «Какая чудная игра» оказался в больнице.

Он опубликовал фотографию с докторами одного из травмпунктов Петропавловска и написал пост с благодарностями специалистам. «Огромное спасибо бригаде врачей травмпункта за заботу и оказанную помощь! Радушные, отзывчивые, тёплые и профессиональные люди», — обратился Дрозд к врачам.

Причиной обращения он назвал производственную травму, полученную во время съемок. Увидев на бинты на нижней части ноги поклонники творчества актера начали строить предположения: «Лодыжка, щиколотка...?»