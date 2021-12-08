Актер сериала «Ликвидация» Максим Дрозд напугал поклонников фотографией из больницы
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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Накануне Дрозд отправился в Казахстан, где ему предстояло поучаствовать в очередных съемках. Однако, судя по всему, рабочий процесс прошел на так уж и гладко и актер фильма «Какая чудная игра» оказался в больнице.
Он опубликовал фотографию с докторами одного из травмпунктов Петропавловска и написал пост с благодарностями специалистам. «Огромное спасибо бригаде врачей травмпункта за заботу и оказанную помощь! Радушные, отзывчивые, тёплые и профессиональные люди», — обратился Дрозд к врачам.
Причиной обращения он назвал производственную травму, полученную во время съемок. Увидев на бинты на нижней части ноги поклонники творчества актера начали строить предположения: «Лодыжка, щиколотка...?»
Остальная часть фанбазы звезды сериала «По законам военного времени» искренне испугалась за состояние его здоровья.«Господи, что случилось? Берегите себя»;«Скорейшего выздоровления. Что случилось? Как угораздило?» — вопрошали они в комментариях.
Максим Дрозд известен публике благодаря таким работам, как — «Изгнание», «Адмиралъ», «Ловушка» и «Наружное наблюдение».
Фото: Instagram, Global Look press