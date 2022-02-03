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Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и его жена — актриса Мария Луговая ждут ребенка

Сериальные актеры поженились в 2020 году. А теперь объявили о пополнении в семействе. Мария Луговая сообщила о том, что станет мамой, в эфире программы «Вечерний Ургант».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лавыгин и Мария Луговая

Фото: Instagram @sergeylavygin

Луговая пришла на программу, чтобы представить свой новый проект «Мария. Спасти Москву». Она появилась в студии в красном полуоблегающем платье, которое подчеркнуло интересное положение. «У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек!» — ответила Луговая на вопрос Ивана Урганта о значимых событиях в жизни. «Спасибо, что вы нам это сказали!» — поблагодарил ведущий.

Для актрисы этот ребенок станет первым, а у Сергея уже есть сын от первого брака с актрисой Анной Бегуновой.

Напомним, что звезда сериала «Кухня» Сергей женился на Марии 25 января 2020 года. Пара просто рассказала об этом в инстаграм. Актеры решили обойтись без роскошного праздника, ограничившись лишь росписью в ЗАГСе. А затем Луговая и Лавыгин отметили событие в небольшом кругу близких друзей.

В одном интервью Сергей Лавыгин рассказывал, что познакомился с Марией задолго до свадьбы во время работы в МТЮЗ в 2013 году. Тогда развитию отношений помешал брак актера с коллегой Анной Бегуновой. Они продолжили общение только после разрыва. Экс-супруга не стала мешать общению Лавыгина с сыном Федором, которого родила в марте 2016 года. Сергей регулярно делится фото с ним в инстаграм, а также познакомил его с новой избранницей.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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