Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и его жена — актриса Мария Луговая ждут ребенка

Луговая пришла на программу, чтобы представить свой новый проект «Мария. Спасти Москву». Она появилась в студии в красном полуоблегающем платье, которое подчеркнуло интересное положение. «У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек!» — ответила Луговая на вопрос Ивана Урганта о значимых событиях в жизни. «Спасибо, что вы нам это сказали!» — поблагодарил ведущий.

Для актрисы этот ребенок станет первым, а у Сергея уже есть сын от первого брака с актрисой Анной Бегуновой.