Актер сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и его жена — актриса Мария Луговая ждут ребенка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sergeylavygin
Луговая пришла на программу, чтобы представить свой новый проект «Мария. Спасти Москву». Она появилась в студии в красном полуоблегающем платье, которое подчеркнуло интересное положение. «У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек!» — ответила Луговая на вопрос Ивана Урганта о значимых событиях в жизни. «Спасибо, что вы нам это сказали!» — поблагодарил ведущий.
Для актрисы этот ребенок станет первым, а у Сергея уже есть сын от первого брака с актрисой Анной Бегуновой.
Напомним, что звезда сериала «Кухня» Сергей женился на Марии 25 января 2020 года. Пара просто рассказала об этом в инстаграм. Актеры решили обойтись без роскошного праздника, ограничившись лишь росписью в ЗАГСе. А затем Луговая и Лавыгин отметили событие в небольшом кругу близких друзей.
В одном интервью Сергей Лавыгин рассказывал, что познакомился с Марией задолго до свадьбы во время работы в МТЮЗ в 2013 году. Тогда развитию отношений помешал брак актера с коллегой Анной Бегуновой. Они продолжили общение только после разрыва. Экс-супруга не стала мешать общению Лавыгина с сыном Федором, которого родила в марте 2016 года. Сергей регулярно делится фото с ним в инстаграм, а также познакомил его с новой избранницей.
Фото: GlobalLookPress, Instagram