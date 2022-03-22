Актер, режиссер и многодетный отец: как Никите Михалкову удалось добиться успеха и создать крепкую семью

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье известного писателя. Его отец был автором детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Его мама тоже была творческой личностью. Наталья Кончаловская писала стихи.

Никита Михалков с детства занимался музыкой и посещал театральную студию. После школы он поступил в училище, откуда его отчислили за съемки в фильме. Тогда Михалков поступил во ВГИК.

Еще в 14 лет Никита впервые оказался на съемочной площадке. Он сыграл эпизодическую роль в картине «Солнце светит всем». С того момента юноша не расставался с миром кинематографа. Роль, которая прославила Михалкова на всю страну, была в фильме «Я шагаю по Москве».

Преуспев на актерском поприще, Никита решился попробовать свои силы в режиссуре. Первый его фильм вышел в 1974 году — «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позже он представил зрителям «Рабу любви», «Пять вечеров», «Родня», «Очи черные». В 1994 году режиссер снял свою самую популярную картину «Утомленные солнцем», который получил «Оскар». Зрители до сих пор любят эту работу.