Актер, режиссер и многодетный отец: как Никите Михалкову удалось добиться успеха и создать крепкую семью
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Фото: Ministry of Culture Russia/ Global Look Press
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в семье известного писателя. Его отец был автором детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Его мама тоже была творческой личностью. Наталья Кончаловская писала стихи.
Никита Михалков с детства занимался музыкой и посещал театральную студию. После школы он поступил в училище, откуда его отчислили за съемки в фильме. Тогда Михалков поступил во ВГИК.
Еще в 14 лет Никита впервые оказался на съемочной площадке. Он сыграл эпизодическую роль в картине «Солнце светит всем». С того момента юноша не расставался с миром кинематографа. Роль, которая прославила Михалкова на всю страну, была в фильме «Я шагаю по Москве».
Преуспев на актерском поприще, Никита решился попробовать свои силы в режиссуре. Первый его фильм вышел в 1974 году — «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позже он представил зрителям «Рабу любви», «Пять вечеров», «Родня», «Очи черные». В 1994 году режиссер снял свою самую популярную картину «Утомленные солнцем», который получил «Оскар». Зрители до сих пор любят эту работу.
Помимо этого, Никита Михалков продюсирует разные проекты. К ним относится фильм «Серебряные коньки», который стал первым приобретенным платформой Netflix Originals, сообщает Teleprogramma.pro.
Долгие годы актер и режиссер вел личный дневник, который спустя время решил опубликовать. Он написал книги «Территория моей любви», «Публичное одиночество», «Бесогон. Россия между прошлым и будущим». Отдельным изданием вышли записные книжки Михалкова под названием «Мои дневники».
Также Никита Михалков числится в рядах успешных бизнесменов. Он владеет винодельческой компанией, лесными хозяйствами, где производят мебель, и является совладельцем одного из крупнейших алмазообрабатывающих заводов в России.
Десять лет назад Михалков начал покорять YouTube. Многие представители молодого поколения знают его именно благодаря авторскому проекту «БесогонTV», в рамках которого режиссер высказывает свое мнение о политической ситуации в стране и мире.
В личной жизни у звезды не все так гладко, как в карьере. Он был женат дважды. Вторая супруга Михалкова Татьяна родила ему троих детей. Все наследники пошли по стопам звездного отца. Последние несколько лет Никита живет отдельно от жены, но об официальном разводе объявлений не было. В СМИ активно писали про романы режиссера на стороне и даже внебрачных детей, но сам Михалков не комментировал эту информацию.
Фото: Global Look Press