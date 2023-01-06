Актер Пётр Федоров решил больше не уезжать из России из-за «знака» в салате
Отсутствие майонеза за границей раскрыло актеру Петру Федорову глаза на Россию.
Фото: Фото из личного архива Петра Федорова
Российский актер театра и кино Пётр Федоров, однажды встретив Новый год за пределами РФ, пришел к выводу, что больше ввязываться в подобную авантюру не станет. Причина такого категоричного решения кроется в майонезе, вернее – в его отсутствии. Об этом он рассказал passion.ru.
В прошлом году я отмечал главный зимний праздник в одной из азиатских стран и там попытался приготовить оливье, однако из этого ничего не вышло: в местных магазинах не оказалось майонеза нужной консистенции. Это был знак!
Пётр Федоров
Российский актер театра и кино
«Знак» заключался в том, что «Новый год нужно встречать дома, с семьей». В этом Пётр Федоров уверен теперь на сто процентов.
Кстати, как оказалось, актер готовится к главному празднику зимы основательно. Каждый год он рисует несколько календарей для членов своей семьи. На них, как правило, изображается животное, которое должно стать символом предстоящих 365 дней.
Напомним, в этом году им является Черный Водяной Кролик (или, как еще сообщает восточный календарь – Кот).
Я сам рисую зверя, год которого наступает. И все числа каждого месяца прописываю. На это уходит много времени, но так приятно видеть радость близких.
Пётр Федоров
Российский актер театра и кино