Актер Пётр Федоров решил больше не уезжать из России из-за «знака» в салате

«Знак» заключался в том, что «Новый год нужно встречать дома, с семьей». В этом Пётр Федоров уверен теперь на сто процентов.

Кстати, как оказалось, актер готовится к главному празднику зимы основательно. Каждый год он рисует несколько календарей для членов своей семьи. На них, как правило, изображается животное, которое должно стать символом предстоящих 365 дней.

Напомним, в этом году им является Черный Водяной Кролик (или, как еще сообщает восточный календарь – Кот).