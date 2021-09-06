Павел Деревянко повеселился на дне рождении друга с новой девушкой и экс-любимой

О новой избраннице Деревянко известно немного. Зоя — мама двоих сыновей — родом из Красноярска. Судя по уровню жизни, Зоя обеспечена более, чем прилично: ездит на дорогой иномарке, отдыхает на лучших курортах. А ее дети учатся в Барвихинской школе. Настолько известно из Instagram девушки, она занимается бизнесом: пошивом одежды и доставкой кокосовой воды.

Вместе с Павлом, Зоя от души веселилась на вечеринке: они танцевали, держались за руки, подпевали выступающим артистам и не стеснялись проявлять чувства.