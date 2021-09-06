Павел Деревянко повеселился на дне рождении друга с новой девушкой и экс-любимой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @pablo_derevyanko
После карантина разошлись многие семейные пары. Брак артиста не стал исключением, но им, с бывшей женой, Дарьей Мясищевой, удалось почти невозможное — после развода они остались в теплых отношениях. К слову, на дне рождении Дарья тоже бла и совершенно спокойно общалась как с Павлом, так и с его новой пассией. Более того, бывшие муж и жена вместе воспитывают двух дочерей, Варвару и Александру. А также, оба принимают активное участие в из воспитании.
О новой избраннице Деревянко известно немного. Зоя — мама двоих сыновей — родом из Красноярска. Судя по уровню жизни, Зоя обеспечена более, чем прилично: ездит на дорогой иномарке, отдыхает на лучших курортах. А ее дети учатся в Барвихинской школе. Настолько известно из Instagram девушки, она занимается бизнесом: пошивом одежды и доставкой кокосовой воды.
Вместе с Павлом, Зоя от души веселилась на вечеринке: они танцевали, держались за руки, подпевали выступающим артистам и не стеснялись проявлять чувства.