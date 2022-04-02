Актер многосерийного фильма «Трансформеры» Шайа ЛаБаф впервые стал отцом
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Фото: ImagePressAgency/Global Look Press
Голливудский актер многосерийного фильма «Трансформеры» был замечен папарацци на прогулке с новорожденном в детской коляске. Мужчину сопровождала его возлюбленная и мать его первенца Моя Гот. Судя по голубому цвету одеялка, у пары родился сын. Шайа ЛаБаф впервые стал отцом в возрасте 35 лет, а британская модель матерью в 28. Влюбленная пара и уже счастливые родители гуляли по Пасадене. Американцы славятся своим простым отношением к внешнему виду. Мия Гот и Шайа ЛаБаф не стали исключением. На мужчине надета соломенная шляпа, шорты и простая белая майка, а женщина предстала в растянутом спортивном костюме черного цвета, сделав ставку на комфорт и удобство.
К слову, Шайа ЛаБаф и Миа Гот познакомились на съёмках фильма «Нимфоманка» еще в 2012 году, а спустя 4 года актеры сыграли тихую свадьбу. Однако брак продержался недолго - всего 2 года. Спустя 3 года после разрыва, в 2021, стали ходить слухи о воссоединении возлюбленной пары. А уже сегодня стало известно о пополнении в их молодой семье. Стоит отметить, что сами звезды пока не делали никаких заявлений о прибавлении в семействе.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru