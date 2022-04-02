Актер многосерийного фильма «Трансформеры» Шайа ЛаБаф впервые стал отцом

Голливудский актер многосерийного фильма «Трансформеры» был замечен папарацци на прогулке с новорожденном в детской коляске. Мужчину сопровождала его возлюбленная и мать его первенца Моя Гот. Судя по голубому цвету одеялка, у пары родился сын. Шайа ЛаБаф впервые стал отцом в возрасте 35 лет, а британская модель матерью в 28. Влюбленная пара и уже счастливые родители гуляли по Пасадене. Американцы славятся своим простым отношением к внешнему виду. Мия Гот и Шайа ЛаБаф не стали исключением. На мужчине надета соломенная шляпа, шорты и простая белая майка, а женщина предстала в растянутом спортивном костюме черного цвета, сделав ставку на комфорт и удобство.