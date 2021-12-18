Актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут второго ребенка

О второй беременности старшей дочери Арнольда Шварцнеггера Кэтрин стало известно несколько дней назад. По сообщениям источников журнала People, в 2022 году супруги снова станут родителями. Для Пратта этот ребенок станет третьим, у него есть сын от предыдущих отношений.

Известный актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварцнеггер познакомилась в июне 2018 года и спустя всего полгода объявили о помолвке. Пара поженилась в 2019 году сразу после развода актера с коллегой Анной Ферис, с которой он прожил в браке 9 лет. В 2020 году у Криса и Кэтрин родился первый общий ребенок — дочь Лайла Мария.

Официальные представители Криса и Кэтрин пока никак не прокомментировали новости о скором пополнении в семье.

На днях Пратт трогательно поздравил супругу с 32-летием в своем Instagram. «С днем рождения, дорогая! Ты такая замечательная жена, мать, мачеха и спутница жизни. Я просто не могу представить, что бы я делал без тебя. Ты красивая, крепкая как гвоздь, рассудительная, глубокомысленная, необычайно умная, ты полный босс, вечно целеустремленная и общаешься как никто другой. Спасибо тебе за все. Спасибо за то, что ты сыграла такую важную роль в моем росте за последние несколько лет. Мы так идеально вписались в жизнь друг друга, что наш союз - это ежедневное напоминание о том, что Бог заботится о нас», — написал артист.