Актер Константин Соловьев бросил детей от первого брака, потому что у него «нет времени»

Бывшая супруга известного сериального актера Константина Соловьева призналась в эфире телеканала «НТВ», что актер, связав себя узами брака с новой женой, где у него появились две дочери, полностью игнорирует детей от первого брака — актер ссылается на нехватку времени. В связи с этим она решила лишить его отцовства.

«Костя сказал, что на это у него времени нет. А когда адвокат все-таки попросил, он сказал: "Знаете, что? Если не нужны ей такие проблемы, пусть лишает меня отцовства"», — говорит актриса Евгения Ахременко, у которой от Соловьева двое детей.

Она добавляет, что у Соловьева есть немалый долг по алиментам, а ранее он запретил жене вывозить своих детей за границу.

«Не платил ни копейки до 2016 года. Я обратилась в суд. Костя сразу согласился, надо отдать должное. И 30 тысяч на одного ребенка я получаю с 2016 года. Сейчас надо мной смеются те люди, с которыми он работает, которые знают его гонорары», — отмечает Евгения.