Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов умер на 43-м году жизни

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала девушка на своей странице «ВКонтакте».

Причина смерти артиста не названа.

Михаил Зубов родился в 1979 году. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства. В 2019 году артист завершил обучение в Школе актерского мастерства «Артанде». Зубов начала свою актерскую карьеру в 2018 году в фильме «Ласточка», а позже появился в картине Данилы Козловского «Тренер». Помимо съемок в кино, Михаил был известен зрителям по работе в сериалах «Воронины», «Ищейка», «Спасская», «Лихач» и других.