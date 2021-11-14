Актер из сериала «Твин Пикс» Гэван О’Херлихи скончался на 71-м году жизни

Как сообщает издание Irish Echo Гэван О’Херлихи умер 15 сентября.

Уроженец Дублина был сыном номинированного на «Оскар» ирландского актера Уэксфорда Дэна О'Херлихи и построил выдающуюся карьеру в кино, театре и на телевидении.

О’Херлихи родился в столице Ирландии в 1951 году и вскоре переехал с семьей в Лос-Анджелес.

Дебютом Гэвана стала работа в сериале «Счастливые дни», который выходил на экраны с 1974 года на протяжении 11 сезонов. После актер снялся еще во множестве проектов, самыми известными из которых стали: фильм о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери «Никогда не говори никогда», «Спуск-2», сериалы «Твин Пикс», «Байки из склепа» и «Чисто английские убийства».

Несколько лет назад актер вернулся в Англию, где вплоть до самой смерти играл в театре. У О’Херлихи осталась жена и четверо взрослых сыновей.

Родственники артиста не называют причину его смерти, отметив, что это не коронавирусная инфекция.