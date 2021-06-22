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Актер из сериала «Друзья» борется с раком последней стадии

Джеймс Майкл Тайлер играл в знаменитом ситкоме работника кафе, в котором все время «зависали» друзья, и поклонника героини Дженнифер Энистон. Актер также появился в серии с воссоединением знаменитой шестерки, но его внешний вид насторожил фанатов. Тогда Тайлеру пришлось раскрыть все карты, опубликовав душещипательный пост в Сети.
Актер из сериала «Друзья» борется с раком последней стадии

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, воплотивший на экране образ Гантера, рассказал, что ему поставили страшный диагноз — «рак предстательной железы». Актер проходит курс интенсивной терапии.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джеймс Майкл Тайлер и Дженнифер Энистон в «Друзьях»

Фото: Кадр фильма

Медики вынесли артисту вердикт в 2018 году.

«Я живу с этим диагнозом уже три года. Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты. Рак уже распространился на кости. Я хотел стать частью воссоединения "Друзей" и с самого начала собирался появиться на площадке, иметь возможность участвовать во всех торжествах. Честно говоря, это было горько и сладко одновременно, но я счастлив», — рассказал Тайлер в личном блоге. Он добавил также, что вряд ли проживет долго, поэтому встреча с коллегами была важна для него.

Актер также добавил, что проигнорировал первые симптомы болезни, хотя ее развитие можно было бы предотвратить. Также Джеймс Майкл Тайлер призвал поклонников бережно относиться к своему здоровью.

«В следующий раз во время базового обследования, попросите врача сделать тест на ПСА. Многие мужчины излечиваются, если выявляют болезнь вовремя. Я не хочу, чтобы кому-то еще пришлось пройти через то, что прошел я», — обратился актер к подписчикам.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, кадры сериала «Друзья»

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