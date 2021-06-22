Актер из сериала «Друзья» борется с раком последней стадии

«Я живу с этим диагнозом уже три года. Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты. Рак уже распространился на кости. Я хотел стать частью воссоединения "Друзей" и с самого начала собирался появиться на площадке, иметь возможность участвовать во всех торжествах. Честно говоря, это было горько и сладко одновременно, но я счастлив», — рассказал Тайлер в личном блоге. Он добавил также, что вряд ли проживет долго, поэтому встреча с коллегами была важна для него.

Актер также добавил, что проигнорировал первые симптомы болезни, хотя ее развитие можно было бы предотвратить. Также Джеймс Майкл Тайлер призвал поклонников бережно относиться к своему здоровью.

«В следующий раз во время базового обследования, попросите врача сделать тест на ПСА. Многие мужчины излечиваются, если выявляют болезнь вовремя. Я не хочу, чтобы кому-то еще пришлось пройти через то, что прошел я», — обратился актер к подписчикам.