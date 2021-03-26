Актер из «Папиных дочек» попал в реанимацию и рассказал о покушении на него

Михаил Казаков, известный, как Илья Полежайкин из популярного сериала «Папины дочки», на съёмках в Твери упал с высоты и сломал обе ноги. В программе «На самом деле» он рассказал, что это могло быть не случайно – после падения актер начал получать угрозы. «Получал электронные письма: «Ну вот, в конце концов, ты ноги и сломал. Скоро и позвоночник сломаю».

Актер заподозрил, что угрозы могут исходить от мужа одной из его подруг – Казаков давно дружит с девушкой, хотя никаких отношений у них нет. Однако ее супруг ревнует жену к актеру.

«Он с чего-то решил, что их дочь — от меня. Несколько лет я его не видел вообще, и тут он случайно появляется то около моего дома, то где-то в магазине… Хочу выяснить почему. С его женой мы периодически общаемся, кофе попить максимум можем», — признался он.

В рамках программы пригласили и предполагаемого виновника падения. Мужчина подтвердил, что ревнует жену – считает, что она долго не соглашалась выйти за него замуж, потому что ждала ответа от Казакова. Однако он отрицает причастность к падению Казакова и угрозам. Мужчина даже согласился на полиграф, который подтвердил его слова.