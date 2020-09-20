Актер из «Папиных дочек» и «Возвращения Мухтара» Владимир Чуприков скончался на 57-м году жизни

Супруга артиста Наталья поблагодарила всех за слова поддержки и рассказала, что в ближайшее время планирует направиться к месту смерти мужа: «Спасибо за поддержку! Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему».

Владимир Чуприков — актер театра и кино. С 1988 по 2000 год он служил в Российском академическом Молодежном театре. Позже работал в театре на Перовской и на других площадках. Российскому зрителю актер известен своими ролями в сериалах «Возвращение мухтара», «Папины дочки», «Оптимисты» и других. На экране за всю свою карьеру Чуприков исполнил более 200 ролей. У актера остались жена и шестеро детей.