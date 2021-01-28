Актер Илья Носков признался, что был влюблен в Кристину Орбакайте: «Она меня поразила»

Актер Илья Носков («Азазель», «Женский доктор», «Шахта») стал гостем программы «Судьба человека».

Рассказывая в студии о своей работе, он признался, что много лет назад на него произвела впечатление Кристина Орбакайте, с которой он снимался в сериале «Московская сага».

«Кристина меня поразила. Это был колоссальный опыт. Я был влюблен в нее. Это большое благо, когда партнер влюбляется в партнершу как в героиню. Ведь часто случается, что партнерша попадается красивая, но на съемочной площадке возникает между актерами несовместимость, — разоткровенничался Илья. — Кристина же удивительный человек. Она стала подарком в моей жизни».

Во время съемок в фильме в 2003 году Кристина была свободна. За пару лет до этого она рассталась с отцом своего второго сына Дени Русланом Байсаровым. В 2005-м Орбакайте стала жить с Михаилом Земцовым, от которого позднее родила дочь Клавдию.

Илья Носков много лет счастлив в браке с женой Полиной Васильевой. У супругов растут трое детей. В программе актер рассказал, что отцовство в корне изменило его взгляды на жизнь. «Когда у меня родилась старшая дочка, я пережил колоссальный эмоциональный взрыв. Будто новое измерение открылось. Начал смотреть на мир другими глазами. Проблемы наступили позже: когда ребенок не ест, не спит, капризничает. Ты сам меняешься с ребенком. Школа родителей — это колоссальная школа», — признался Илья.