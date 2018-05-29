Актер, герой Marvel, миллионер: СМИ обсуждают новый роман Анджелины Джоли

СМИ обсуждают нового претендента в женихи Анжелины Джоли. По некоторым данным, бывшая жена Брэда Питта несколько месяцев встречается с британским актером Томом Хиддлстоном, известным своей ролью скандинавского бога Локи в фильмах Marvel.

Инсайдеры сообщили таблоидам, что пару «свел» друг Джоли, актер Крис Хэмсворт, которому она пожаловалась на одиночество. Крис решил, что его приятель будет отличной парой для Энджи, ведь состояние Хиддлстона оценивается как минимум в 20 миллионов долларов.

Слухи об отношениях пары появились в иностранных СМИ несколько дней назад, теперь же новость растиражировали российские СМИ. Неделю назад портал Gossip Cop собрал разом все истории об «отношениях» Джоли и разом опроверг эту информацию. В интервью журналу People представители актрисы сообщили, что она ни с кем не встречается.

Кстати таблоиды «сводили» Джоли и с самим Хэмсвортом. Но в феврале на шоу Эллен Дедженерес мужчина опроверг эти слухи.

Фото: FerdausShamim/globallookpress