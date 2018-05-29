Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Актер, герой Marvel, миллионер: СМИ обсуждают новый роман Анджелины Джоли

Анджелину Джоли сосватали с Томом Хиддлстоном.

СМИ обсуждают нового претендента в женихи Анжелины Джоли. По некоторым данным, бывшая жена Брэда Питта несколько месяцев встречается с британским актером Томом Хиддлстоном, известным своей ролью скандинавского бога Локи в фильмах Marvel.

Инсайдеры сообщили таблоидам, что пару «свел» друг Джоли, актер Крис Хэмсворт, которому она пожаловалась на одиночество. Крис решил, что его приятель будет отличной парой для Энджи, ведь состояние Хиддлстона оценивается как минимум в 20 миллионов долларов.

Слухи об отношениях пары появились в иностранных СМИ несколько дней назад, теперь же новость растиражировали российские СМИ. Неделю назад портал Gossip Cop собрал разом все истории об «отношениях» Джоли и разом опроверг эту информацию. В интервью журналу People представители актрисы сообщили, что она ни с кем не встречается.

Кстати таблоиды «сводили» Джоли и с самим Хэмсвортом. Но в феврале на шоу Эллен Дедженерес мужчина опроверг эти слухи.

Фото: FerdausShamim/globallookpress

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения