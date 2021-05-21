Актер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни

В столице Грузии проходят съёмки фильма «Больше, чем любовь», в которых 55-летний казахстанский актер Фархат Абдраимов принимал участие. Известно, что артисту стало плохо с сердцем, и причиной смерти родственники Абдраимова назвали обширный инфаркт.

Карьера актера началась в 1994 году со съемки в фильме «Тот, кто нежнее». Ассистент режиссера случайно увидел Фархата в кафе, владельцем которого он и являлся, и предложил работу. Внешность актера поностью подходила под нужный персонаж. Так артист попал в киноиндустрию, а режиссера своей дебютной ленты всегда называл «ангелом-хранителем».

Позднее Абдраимов удостоился награды на Московском Международном Кинофестивале за работу в фильме «Фара», где он снимался вместе с Кристиной Орбакайте. Главная роль принесла актеру всероссийскую известность и любовь зрителей.

Фархат, чаще всего, играл отрицательных персонажей – воров в законе и бандитов. Хотя в жизни артист славился своим добрым характером и дружелюбностью. Самые популярные работы актера: «Тот, кто нежнее» (1996), «Шанхай» (1996), «Фара» (1999), «Ирония любви» (2010), «Сказ о розовом зайце» (2010), «Книга легенд. Таинственный лес» (2012).