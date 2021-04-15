Актер Евгений Воловенко прокомментировал слухи о романе с Екатериной Климовой

Слухи о романе между Евгением Воловенко и Екатериной Климовой появились после выхода фильма — и поклонники не хотят с ними расставаться. Виновата слишком бурная страсть между героями на экране.

Сам Воловенко в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым очень удивился таким слухам.

«Не слышал о романе с Катей. Но могу сказать, что с ней очень уютно работать. Екатерина — профессионал своего дела и актриса с большой буквы. Этот сериал стал моим стартом в проектах высокого уровня. Я тогда только учился работать», — признался 49-летний Евгений.

У актера за плечами много романов, однако несколько лет назад он встретил ту самую — Диану Розовлян. Именно она стала супругой актера.

«Верил, что найду вторую половинку. Так сложились обстоятельства, что на съемках одного из проектов мы познакомились с Дианкой. Между нами было что-то резкое и едва уловимое. Она взяла меня за нужное место в нужное время и повернула на правильный путь. У нас растет дочь Эмилия, которую мы ждали и планировали».