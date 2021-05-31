Актер Джо Лара и другие известные люди, жизни которых унесли авиакатастрофы
58-летний актер Джо Лара, который наиболее известен по роли в сериале «Тарзан: История приключений» погиб в авиакатастрофе вместе со своей женой, Гвен Шамблин-Лара.
Как пишут западные издания, частный самолет Cessna Citation 501, вылетел из аэропорта Смирны, штат Теннеси, и летел в Палм-Бич, штат Флорида. Через некоторое время после начала полета самолет упал в озеро.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Известный баскетболист Коби Брайант погиб в январе 2020 года вместе со своей дочерью – частный вертолет, на котором они летели, разбился в Калифорнии. У легендарного игрока остались жена, еще трое детей и миллионы скорбящих поклонников.
Певица и актриса Алия, настоящая rnb-принцесса, среди поклонниц которой были Бейонсе и Сиара, в 2001 году полетела на Багамы снимать клип. Слишком быстро закончив съемку, звезда не стала ждать своего рейса, и улетела на слишком маленьком самолете для ее команды. Он упал через несколько мгновений после взлета, и все его пассажиры погибли – снятое ими видео вышло посмертно.
Известная врач и филантроп доктор Лиза летела в Сирию с миссией на самолете Минобороны и знала, что не вернется назад – об этом она заявила перед вылетом. Однако погибла она не под пулями, а в море, куда рухнул самолет.
Ведущий шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой разбился на самолете вместе со своей пассажиркой в ноябре прошлого года. Во время полета загорелся двигатель, и, хотя пилот попробовал совершить посадку, она оказалась слишком жесткой – самолет разбился и сгорел.
Кинопродюсер и актер Александр Куликов летел в 2016 году в Крым, где планировал снять клип на свою новую песню «Родина». Вертолет, на котором он летел к месту съемок, во время попытки уклониться от птиц упал от ударов собственного винта.
Фото: Global Look Press
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