Актер Джо Лара и другие известные люди, жизни которых унесли авиакатастрофы

Известный баскетболист Коби Брайант погиб в январе 2020 года вместе со своей дочерью – частный вертолет, на котором они летели, разбился в Калифорнии. У легендарного игрока остались жена, еще трое детей и миллионы скорбящих поклонников.

Певица и актриса Алия, настоящая rnb-принцесса, среди поклонниц которой были Бейонсе и Сиара, в 2001 году полетела на Багамы снимать клип. Слишком быстро закончив съемку, звезда не стала ждать своего рейса, и улетела на слишком маленьком самолете для ее команды. Он упал через несколько мгновений после взлета, и все его пассажиры погибли – снятое ими видео вышло посмертно.

Известная врач и филантроп доктор Лиза летела в Сирию с миссией на самолете Минобороны и знала, что не вернется назад – об этом она заявила перед вылетом. Однако погибла она не под пулями, а в море, куда рухнул самолет.

Ведущий шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Александр Колтовой разбился на самолете вместе со своей пассажиркой в ноябре прошлого года. Во время полета загорелся двигатель, и, хотя пилот попробовал совершить посадку, она оказалась слишком жесткой – самолет разбился и сгорел.

Кинопродюсер и актер Александр Куликов летел в 2016 году в Крым, где планировал снять клип на свою новую песню «Родина». Вертолет, на котором он летел к месту съемок, во время попытки уклониться от птиц упал от ударов собственного винта.