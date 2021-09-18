Актер «Дневного дозора» Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни

«Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана — Шухрата Ибрагимовича Иргашева, я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сообщил режиссер.

Шухрат Иргашев известен российскому зрителю по ролям в картинах: «Дневной дозор», «Нежность», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Боец», а также работе в сериалах «Склифосовский», «Меч», «Знахарь» и других.

Актер родился в Ташкенте в 1945 году. Окончил театрально-художественный институт имени А.Н. Островского и дебютировал в кино в фильме «Нежность» в 1966 году. В 1989 году получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР.