Актер Денис Нурулин: «Все трюки я всегда делаю сам»

«Семен Нарышкин, которого я сыграл — реальный исторический персонаж. Представитель одного из знатнейших и богатейших дворянских родов России. Есть версия, что он был тайным мужем Елизаветы Петровны, но никаких документов, подтверждающих этот факт, нет. Поскольку все-таки у нас не документальный исторический фильм, а художественный, многие события в нем — придумка сценаристов. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь то, что мой герой, как и его реальный прототип, до безумия влюблен в Елизавету (ее играет прекрасная актриса Юлия Хлынина, с которой я до этого уже снимался в фильме "Этерна" и с которой дружу и вне съемочной площадки). Семен Нарышкин испытывает к Елизавете Петровне такие сильные чувства, что ради нее готов идти и в огонь, и в воду! Он отметает всех ее ухажеров — потому, что очень ревнует. Он молод и горяч, поэтому без раздумий вступает в поединок с теми, кто может причинить вред его любимой женщине. Похож ли я на своего героя? Скорее нет, чем да. Хотя… Если я влюбляюсь, то так же сильно, до безумия. И так же готов красиво ухаживать за любимой женщиной. Но при всем этом я не ревнив. Ведь ревность происходит от неуверенности в себе, а я в себе — уверен!»