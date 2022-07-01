Актер Денис Нурулин: «Спорт — важнейшая часть моей жизни»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Игорь Харитонов
Что только не приходилось делать на экране героям актера Дениса Нурулина («Сиделка», «Разбитое зеркало», «Этерна», «Елизавета»): и на руках выносить девушку из огня, и скакать галопом на лошади, и падать в фонтан… Фехтовать, стрелять, драться… Обычно все эти трюки исполняют каскадеры, но только не в случае с Денисом — он любит делать все сам.
«В сериале "Разбитое зеркало" была сцена драки, во время которой мне должны были нанести удар ногой по голове. Когда мы отсняли, ко мне подошел каскадер и спросил: "Ну как ты? Все нормально? Не прилетело по голове?". Я ответил, что все нормально, меня не задело, хотя в кадре смотрелось очень реалистично! В этом же сериале в одной из сцен мне нужно было зайти в горящий дом, чтобы спасти свою девушку. По сценарию, никак не получается потушить пожар, люди льют воду, а огонь все не утихает и не утихает. Вокруг здания лужи, грязь, копоть... Мой герой вбегает в дом, берет девушку на руки, выносит ее, передает спасателям, после чего падает без сил прямо в грязь! Очень эффектно получилось!
Фото: Игорь Харитонов
В "Кривом зеркале" была сцена, где возлюбленный главной героини видит нас с ней вместе и бьет меня в лицо. Мы снимали это в парке и там увидели фонтан. И Андрей Анатольевич Селиванов, режиссер картины, сказал мне: "Деня, а давай ты в фонтан упадешь?". Я всегда за такие идеи, поэтому охотно согласился. Вспомнил уроки сценического боя и сценического движения, которые я изучал в колледже, прикинул, как это сделать… И сделал, с первого дубля!
В "Елизавете" множество драк, поединков, перестрелок, погонь. В одной из сцен, где Нарышкин дерется с Батуриным, мне нужно было упасть спиной на стол. Ребята-каскадеры показали мне, как это сделать, на меня одели защиту (на спину, на локти и на колени), я попробовал пару раз — и сделал! После чего в конце сцены была, что называется, вишенка на торте — моему герою досталось бутылкой по голове. Не буду раскрывать всех секретов, но после съемки этой сцены Денис Нурулин нисколько не пострадал — в отличие от Семена Нарышкина. Вообще, трюки — достаточно опасное занятие, но в тоже время очень интересное и мне нравится их выполнять. Понятное дело, что что-то сложное я не сделаю, да и мне никто не позволит это делать, поскольку для этого есть специально профессиональные каскадеры».
Фото: Игорь Харитонов
Для того, чтобы выполнять трюки, Денис держит себя в форме, регулярно тренируясь в спортзале. Но вообще спорт пришел в его жизнь давно, еще в детстве — тогда Нурулин влюбился в футбол.
«Я начал заниматься футболом в 8 лет. Сначала я играл во дворе с друзьями и чаще всего бывало, что играл с ребятами старшего возраста. Я испытывал огромное удовольствие, когда получалось забивать гол более взрослым соперникам! Потом я начал уже профессионально заниматься в спортивной секции — мы играли за наш прекрасный город Бавлы (республика Татарстан — примечание редакции). Также я играл и за свою школу — и там мы были абсолютные чемпионы, поскольку в команде моей школе играли практически все ребята из секции футбола! Мы играли среди юношей 1997 года рождения и брали всегда 1 место! Однажды произошло большое событие: меня пригласили в другой город — в Альметьевск — играть в футбол! Там была очень сильная команда "Алнас" и когда я за нее выступал, мы взяли 2 место по Республике Татарстан!
Рукопашный бой пришел в мою жизнь вообще случайно! Многие мои друзья занимались этим видом спорта, и я пошел за компанию. К сожалению, я не участвовал в соревнованиях, хотя говорили, что у меня неплохо получалось. Я занимался этим спортом для себя, чтобы можно было в любой момент за себя постоять. К счастью, в моей жизни таких случаев не было. Я стараюсь находить общий язык с людьми и мирно решить ситуацию. Сейчас я упорно тренируюсь в спортзале, чтобы быть в хорошей форме. Стараюсь ходить 3-4 раза в неделю, по возможности. Ведь не зря говорят: "В здоровом теле, здоровый дух", поэтому спорт в моей жизни должен обязательно присутствовать».
Фото: Игорь Харитонов