Актер Денис Нурулин: «Спорт — важнейшая часть моей жизни»

Для того, чтобы выполнять трюки, Денис держит себя в форме, регулярно тренируясь в спортзале. Но вообще спорт пришел в его жизнь давно, еще в детстве — тогда Нурулин влюбился в футбол.

«Я начал заниматься футболом в 8 лет. Сначала я играл во дворе с друзьями и чаще всего бывало, что играл с ребятами старшего возраста. Я испытывал огромное удовольствие, когда получалось забивать гол более взрослым соперникам! Потом я начал уже профессионально заниматься в спортивной секции — мы играли за наш прекрасный город Бавлы (республика Татарстан — примечание редакции). Также я играл и за свою школу — и там мы были абсолютные чемпионы, поскольку в команде моей школе играли практически все ребята из секции футбола! Мы играли среди юношей 1997 года рождения и брали всегда 1 место! Однажды произошло большое событие: меня пригласили в другой город — в Альметьевск — играть в футбол! Там была очень сильная команда "Алнас" и когда я за нее выступал, мы взяли 2 место по Республике Татарстан!

Рукопашный бой пришел в мою жизнь вообще случайно! Многие мои друзья занимались этим видом спорта, и я пошел за компанию. К сожалению, я не участвовал в соревнованиях, хотя говорили, что у меня неплохо получалось. Я занимался этим спортом для себя, чтобы можно было в любой момент за себя постоять. К счастью, в моей жизни таких случаев не было. Я стараюсь находить общий язык с людьми и мирно решить ситуацию. Сейчас я упорно тренируюсь в спортзале, чтобы быть в хорошей форме. Стараюсь ходить 3-4 раза в неделю, по возможности. Ведь не зря говорят: "В здоровом теле, здоровый дух", поэтому спорт в моей жизни должен обязательно присутствовать».